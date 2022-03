Los sospechosos por las muertes del excampeón mundial de boxeo Héctor “Macho” Camacho y su amigo Adrián Alberto “Yamil” Mojica regresaron este jueves al Tribunal de Primera Instancia en Bayamón para una vista preliminar ante el juez Elmer Rodríguez Díaz.

Sin embargo, la misma fue reseñalada para finales de abril luego de un extenso debate para determinar una nueva fecha. La vista no se llevó a cabo debido a que algunos de los representantes legales de los acusados argumentaron que no estaban adecuadamente preparados. El juez Rodríguez Díaz citó a las partes para el 26 de abril a las 9:00 a.m. para iniciar la vista preliminar.

PUBLICIDAD

Wilfredo Rodríguez Rodríguez, Joshua Méndez Romero, Juan Figueroa Rivera, Luis Ayala García y Jesús Naranjo Adorno enfrentan distintos cargos por unos hechos que ocurrieron en noviembre de 2012 y resultaron en los fallecimientos de Camacho y Mojica.

El licenciado Jorge Gordon Menéndez, quien representa a Rodríguez Rodríguez, reclamó que se le sometiera por escrito el nombre de uno de los testigos que el Ministerio Público pretende sentar para presentar testimonio. Los restantes abogados se unieron a la petición de Gordon Menéndez.

La fiscal Janet Parra respondió que, por razones de seguridad, está solicitando que se reserve la identidad del testigo.

”No es un confidente ni un informante. Lo que estamos planteando es que por razones de seguridad, se haga un peso y contrapeso. En su día, se sentará a testificar y los abogados de defensa participarán del proceso de careo con los testigos. Eso se dará”, dijo Parra en sala.

”En este momento, la vida de esa persona puede estar en peligro si se adelanta el nombre”, agregó. Gordon Menéndez refutó la postura de la fiscal a insistió que el nombre del testigo era fundamental para preparar la defensa durante la vista preliminar.

“Cuando el Ministerio Público estaba preparando el caso, tuvo que haber tomado en consideración la seguridad. Tenemos que investigar quién es esta persona para poder hacer las preguntas pertinentes. Le haríamos un flaco servicio a nuestro representado si no hacemos nuestra investigación que ya comenzamos”, indicó Gordon Menéndez.

El juez Rodríguez Díaz le concedió a la fiscal Parra hasta el 29 de marzo para que responda por escrito a la solicitud antes de determinar sobre la controversia.

PUBLICIDAD

”Hay unos derechos constituciones que le corresponde al Estado proteger y al Ministerio Público tomar unas medidas de seguridad con ese testigo. La defensa tiene que venir preparada y que se le pueda dar esa información”, advirtió Rodríguez Díaz.

Mientras tanto, Mayra López Mulero, presentante de Ayala, dijo en sala que no ha tenido el espacio para reunirse con el acusado.

“Tengo la necesidad de pedir el auxilio de este Tribunal de tener acceso a mi cliente. Ha sido obstruida y solicito si se permite un espacio para tener la oportunidad de conferenciarnos. No se nos está permitiendo acceso a nuestro cliente”, señaló.

La fiscalía sometió cargos por asesinato en primer grado, violación a la Ley de Armas, conspiración y Ley contra el crimen organizado para contra Rodríguez Rodríguez, Ayala García y Méndez Romero. Mientras que Figueroa Rivera y Naranjo Adorno son acusados por asesinato en primero grado y conspiración.

Tres los presuntos implicados estaban cumpliendo otras sentencias en cárceles federales en Estados Unidos. Otro fue arrestado en Bayamón y el quinto se encontraba en el complejo correccional en Ponce.

Sin embargo, los abogados de defensa argumentaron que no estaban preparados debido a que algunos no habían conversado con sus respectivos clientes. Por ello, Rodríguez Díaz accedió a la petición de que la vista fuera reprogramada para una futura fecha.

El 9 de marzo, la juez Milagros Muñiz Mass encontró causa para los arrestos de los sospechosos.