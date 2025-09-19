El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió un aviso de inundaciones repentinas para varios pueblos por los fuertes aguaceros que se han desarrollado esta tarde.

El aviso de inundaciones repentinas está en efecto para Dorado, Toa Alta y Toa Baja hasta las 4:30 p.m. Según Meteorología, en esta zona se han registrado entre 1 y 3 pulgadas de lluvia y podrían caer de 1 a 2 pulgadas adicionales.

Además, sigue en efecto una advertencia de inundaciones para Camuy, Isabela, Lares, Moca, Quebradillas, San Sebastián, Sabana Grande, San Germán, Vega Alta y Vega Baja hasta las 4:15 p.m. y para Ciales, Corozal, Jayuya, Morovis y Utuado hasta las 5:30 p.m.

Un aviso se emite cuando las inundaciones ya son inminentes o están ocurriendo, mientras que una advertencia se emite cuando las inundaciones pueden ocurrir.

“Manténgase alerta a su entorno y no conduzca por carreteras inundadas”, exhortó la agencia.

“Es importante saber dónde se encuentra en relación con quebradas, ríos o arroyos, que pueden volverse mortales durante lluvias intensas. Las personas que acampan o practican senderismo deben evitar quebradas o arroyos”, agregó.

Para este viernes se anticipaban lluvias por la abundante humedad en la región, junto con el efecto de una vaguada. Meteorología adelantó esta mañana que existe un “riesgo de inundaciones elevado” para el norte y noroeste de Puerto Rico.