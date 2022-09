Un día antes de cumplirse los seis años de la muerte de su padre, víctima de un conductor que lo atropelló y huyó de la escena, María Ocasio Ramos recibió la dolorosa noticia de que el caso prescribió y que la investigación quedó inconclusa, así como las vidas de todos sus seres queridos.

El agricultor Antonio Ocasio Ortiz de 75 años, fue atropellado por el conductor de una camioneta en la carretera PR-165 del barrio Palmarejo en Corozal, durante la madrugada del 1 de octubre del 2016, quien lo abandonó moribundo sin socorrerlo.

El agente Miguel Barrero, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, quien estuvo a cargo de la pesquisa desde sus inicios fue quien le reveló a Primera Hora que el caso había prescrito a los cinco años por falta de evidencia contra la persona de interés que se había identificado.

“La Policía no nos llamó... Me faltó el aire, yo sentí una punzada de dolor en el corazón. Es tan grande, la frustración y la impotencia por el modo en que trabaja el sistema (de justicia) ...estoy desilusionada con el agente por la falta de sensibilidad”, reaccionó Ocasio Ortiz cuando este medio le notificó la información, en respuesta a una solicitud suya para honrar su memoria para que la persona que le arrebató la vida sea “que no hemos olvidado a nuestro amado padre”.

De su lado, el investigador aceptó que no le dijo a su familia que el caso había prescrito, al tiempo que reconoció los esfuerzos que hizo la hija del septuagenario para lograr el esclarecimiento del caso y las gestiones para elevar el mismo hasta las altas esferas en busca de poder cerrar un capítulo tan nefasto en su vida para intentar conseguir paz en su corazón.

“Se logró identificar a una persona de interés, pero nunca lo pudo clasificar como sospechoso, se logró identificar a un vehículo, pero no se pudo ocupar y se allanó un número de teléfono de él para ver si había si había una triangulación, (que es un proceso que permite, mediante la intersección de las señales de varias antenas de telefonía móvil, establecer la ubicación física de un teléfono móvil conectado a esa red), pero nada. Al fin y al cabo, nunca se pudo señalar directamente con los hechos”, detalló el agente Barreto.

Agregó que, la como no tenía prueba directa para ocupar la guagua Ford F-150 modelo Raptor ya que la misma no tenía rastros de algún choque, por instrucciones de la fiscalía se documentó la información y prosiguió investigando.

Barreto aclaró que, aunque ahora surja alguna información nueva sobre el caso no se puede reabrir la pesquisa.

“De la información del caso ella todo lo sabe, porque ella estuvo al tanto de todo. Recuerde que para ella esto lo va a ver como un asesinato, pero para el estado esto es un accidente”, finalizó Barreto.

Ocasio Ramos, confesó que no busca venganza, sino que se siente indignada porque entiende que el agente hizo su trabajo, no obstante, le faltó el respeto por no decirle que el caso se cerró sin que se lograra justicia y que ya no se puede hacer nada.

En la foto las hijas de Antonio Ocasio Ortiz de 75 años, quien fue atropellado por el conductor de una camioneta en la carretera PR-165 del barrio Palmarejo en Corozal, durante la madrugada del 1 de octubre del 2016, quien lo abandonó moribundo. ( Suministradas )

“Cada vida es importante, no debería ser así, deberían tener comunicación, no esperar que la víctima llame o la familia de la víctima llame...Ya que prescribió, que dicen que no pueden hacer nada ahora, mejor aún, ahora puedes decirlo y pedir perdón, para que nosotros podamos entender que la persona que mató a mi papá, aunque tarde reconoció su acción mala, vamos a poner que fue un accidente y se asustó”, reaccionó la hija de la víctima quien cree en la justicia divina.

En varias ocasiones visitó con sus hermanos varios municipios llevando hojas sueltas en busca del presunto sospechoso y llegó al Palacio Rojo en el Viejo San Juan donde está ubicada la Oficina Central de Comunicación y Administración de La Fortaleza, en busca de que el gobernador de turno la escucharan, pero solo recibió promesas de que se comunicarían con ella dejándola en un limbo.

Al único que no se ha acercado es al actual gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

Familiares de Antonio Ocasio Ortiz de 75 años, distribuyeron hojas sueltas en busca de dar con el sospechoso de su muerte, tras atropellarlo y huir de la escena. ( Suministrada )

“A mí me preguntan ¿por qué tu quieren hablar con un gobernador? Porque yo tengo entendido que un gobernador tiene el poder de perdonar (indultar) a alguien que cometió un crimen. Porque yo quería que esa persona que mató a mi papá supiera que yo fui a la persona más alta que se puede ir para que en algún momento si tocara perdonarlo a él por lo que le hizo a mi papá, ese gobernador supiera lo que le hizo a mi papa”.

Contó que solo fue escuchada por la exsuperintendente de la Policía, Michelle Fraley, con quien se reunió junto al agente Barreto y siempre vivirá agradecida por su deferencia de atenderla.

Ahora en su afán de agotar todos los recursos no descarta acercarse al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, si viaja la semana próxima a la isla.

“Una cosa es entender y otra es cómo explicárselo al corazón”, se lamentó la mujer.