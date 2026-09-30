La Fiscalía de Carolina presentó hoy 12 cargos criminales contra siete adultos por hechos relacionados con el maltrato de un menor de cinco años ocurrido en Canóvanas y Río Grande, informó la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres

Según la investigación, los hechos comenzaron en agosto de 2025, cuando Delymar López Rodríguez agredió al menor y le provocó una fractura en un pie. A pesar de que el niño presentaba dificultad para caminar, no recibió atención médica.

Posteriormente, López Rodríguez le provocó quemaduras en el pie izquierdo al introducirlo en un recipiente con agua caliente. Su pareja, Jainaim Villegas Rivera, se encontraba presente durante los hechos. Ninguna de las dos procuró asistencia médica para el menor.

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Dos días después, el niño fue llevado a la residencia de su abuela paterna, Debrale Jiménez Marcano, en Río Grande, donde permaneció desde el 29 de agosto hasta el 4 de septiembre de 2025. Durante ese periodo, el padre del menor, John Michael Cruz Jiménez; Jiménez Marcano; Emmanuel Díaz Delgado; Jorge Luis Cruz Jiménez; y Julio César Cruz Jiménez tuvieron conocimiento de las lesiones que presentaba el niño y ninguno procuró atención médica inmediata.

Por estos hechos, el fiscal Jesús Peluyera Berríos, de la Unidad Especializada de la Fiscalía de Carolina, formuló un total de 12 cargos por maltrato a menores, al amparo del Artículo 53(a) de la Ley Núm. 57-2023, conocida como la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.

La jueza Geisa Marrero Martínez, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, encontró causa para arresto en todos los cargos presentados por la Fiscalía e impuso fianzas que, en conjunto, ascienden a $800,000. Los siete imputados fueron ingresados a prisión.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 14 de octubre.

La investigación estuvo a cargo de la agente María de Lourdes Pagán, adscrita a la Unidad de Maltrato de Menores y Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.