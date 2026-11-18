La Fiscalía de San Juan presentó cuatro cargos contra Samuel Monsanto Trinidad por la muerte de Lizbeth Trinidad Morales en hechos ocurridos en el municipio de San Juan, informó la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

Según la investigación, los hechos ocurrieron en horas de la madrugada del pasado 3 de octubre, cuando Monsanto Trinidad utilizó un arma de fuego para dispararle en múltiples ocasiones a la perjudicada en la calle Aurora, frente a un establecimiento comercial. La mujer sufrió varias heridas de bala que le ocasionaron la muerte en el lugar.

Los fiscales Christian A. Castro Plaza y Juan M. Mencacci Bagú, de la Fiscalía de San Juan, presentaron cuatro cargos contra Monsanto Trinidad por asesinato en primer grado, disparar un arma de fuego en un lugar público, portación o uso de un arma de fuego sin licencia y disparar o apuntar un arma de fuego, en violación a los artículos 93(a) y 249(c) del Código Penal de Puerto Rico y a los artículos 6.05 y 6.14 de la Ley Núm. 168-2019, conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico, respectivamente.

La jueza Alfrida Tomey Imbert, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto por los cargos presentados y le impuso una fianza global de $80,000. El imputado permanecerá bajo supervisión electrónica.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 2 de diciembre.

La investigación estuvo a cargo del agente Miguel A. Sáez Rosario, adscrito a la División de Homicidios de San Juan, de la Policía de Puerto Rico.