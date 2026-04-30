Los edictos ya están disponibles en formato digital en Primera Hora, una nueva sección que facilita el acceso a este tipo de avisos.

Los edictos, que puedes acceder aquí, son avisos oficiales que incluyen notificaciones judiciales, procesos legales y otros asuntos de interés público. En muchos casos, su publicación es necesaria para cumplir con requisitos legales.

La nueva página reúne los edictos más recientes y permite ver publicaciones de hasta cinco días anteriores. Este paso forma parte de los esfuerzos de Primera Hora por hacer su contenido más accesible y útil para su audiencia.

¿Cómo puedes publicar un edicto?

Para publicar un edicto, que estará disponible en el impreso y digital, puedes comunicarte a través del correo electrónico edictosph@gfrmedia.com o llamar al 787-961-9049. Deberás incluir el texto oficial aprobado por la entidad correspondiente y los datos de contacto.