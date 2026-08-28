A tres años de haber sido enjuiciado y sentenciado a dos cadenas perpetuas por el asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz y la criatura que llevaba en su vientre, la defensa del exboxeador Félix “El Diamante” Verdejo reclamó problemas en las transcripciones del juicio que limitan el proceso de apelación que realiza.

En una moción presentada el pasado lunes, el abogado designado a Verdejo para el proceso apelativo, Michael Raymond Hasse, argumentó que “la transcripción del juicio en este caso está sustancialmente incompleta. A lo largo del juicio celebrado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, los testigos, los abogados y otras personas hablaron repetidamente en español. En algunas ocasiones, dichas intervenciones fueron transcritas. Sin embargo, con mucha mayor frecuencia, el taquígrafo judicial no transcribió lo que se dijo y, en su lugar, insertó una indicación entre corchetes -«[idioma distinto al inglés]»- en lugar de las palabras efectivamente pronunciadas, dejando al lector y a este Tribunal sin posibilidad de saber qué se comunicó al tribunal y al jurado”.

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El señalamiento se hizo para detener un requerimiento para someter una posición sobre la apelación, que vencía hoy, viernes.

Con la acción de identificar los errores en la transcripción, no se requirió detener el proceso de apelación. Sin embargo, el abogado pidió que el Tribunal de Apelaciones remita el asunto al Tribunal de Distrito en Puerto Rico para determinar si existen grabaciones en las que se pueda extraer los textos no transcritos y poder analizarlos como parte de la apelación. Se indica que, si estos audios o grabaciones no están disponibles, se debe dar paso a una reconstrucción del juicio mediante los medios disponibles, incluidas las memorias de los abogados, el tribunal y la persona encargada de la transcripción, para lograr conocer qué sucedió.

El abogado aceptó que los errores no conllevarían a revocar la condena contra Verdejo, pero sí les limita a realizar una legítima defensa en el proceso de apelación.

“Una deficiencia en virtud de la Ley Jones o al Court Reporter Act no requiere una revocación automática; por el contrario, el apelante debe demostrar finalmente que dicha deficiencia perjudicó su capacidad para perfeccionar la apelación”, dice la moción.

Verdejo busca revertir el dictamen en su contra y la sentencia de dos cadenas perpetuas en prisión ante el Primer Circuito de Apelaciones en Boston bajo el argumento de que el tribunal federal no tenía jurisdicción para juzgarlo, sino un tribunal estatal.

Pero, al revisar el juicio, se percataron que se obvió transcribir datos expuestos en español.

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La moción alude que, al menos, se pudo identificar 28 instancias de contenido no traducido en 24 fragmentos de la transcripción, durante los primeros cinco días del juicio. Además, identificó otros 20 casos durante el testimonio del testigo estrella del caso, Luis Cádiz Martínez, quien aceptó haber participado del crimen.

Verdejo Sánchez fue sentenciado a dos cadenas perpetuas el pasado 3 de noviembre de 2023, tras ser encontrado culpable durante un juicio por jurado que culminó en julio de 2023.

Específicamente, el exboxeador fue declarado culpable por los delitos de secuestro que resultó en la muerte de una persona y por la muerte de una criatura por nacer. El jurado no se puso de acuerdo en los delitos de “carjacking” que resultó en la muerte de una persona y utilizar de un arma de fuego para cometer un delito.

Se le imputó a Verdejo Sánchez asesinar a Rodríguez a finales de abril de 2021, con quien se alega llevaba una relación extramarital. La joven estaba embarazada, pero durante el juicio federal nunca se confirmó que fuese el padre de la criatura por nacer.