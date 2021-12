El discrimen contra población con discapacidad ante la falta de acceso a ciertos servicios gubernamentales, como lo son la educación especial, servicios de salud y la rehabilitación vocacional, entre otros, fue denunciado hoy durante una “protesta positiva” en la plazoleta del Centro Gubernamental Minillas, en Santurce, de los empleados de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Según los datos de la Encuesta de la Comunidad 2016 realizada por la oficina del Censo de Estados Unidos en la isla, el 21.3% de la población tiene algún tipo de impedimento, lo que resalta la importancia de los servicios que se les deben brindar, destacó el procurador interino, el CPA Gabriel Corchado Méndez.

“Hay falta de observancia de servicios en esas áreas y servicios que no son del todo adecuado como se propone... Mucho del discrimen no vicioso, el discrimen es a veces por ignorancia de los derechos que cobijan a estas personas y a veces con una orientación basta y proceden a hacer el cambio que tengan que hacer para que la persona esté satisfecha en el reclamo de sus derechos”, dijo por su parte, el asesor legal del DPI, licenciado José Montalvo.

No obstante, explicó que pudieron haberse expedido entre 300 a 375 querellas este año.

La entidad está obligada a garantizar una mejor calidad de vida a todas las personas con impedimentos en las áreas de empleo, educación, transportación, recreación, seguridad y vivienda.

A pesar de que están facultados en ley para dar multas a los infractores, el licenciado Montalvo declaró en los pasados dos a tres años, no ha expedido ninguna porque se han logrado ofrecer remedios a las reclamaciones.

“Las multas siempre han sido en la política pública de la agencia el último recurso para atender una situación. Nosotros preferimos educar e informar a la gente”, puntualizó el abogado.

La cantidad de orientaciones y asistencia son mayores a las querellas porque se tratan de interrogantes de la comunidad sobre ciertos servicios. Las funciones del DPI son múltiples, ya que orienta, refiere, protege, intercede y provee asesoramiento legal a las personas con impedimentos, sus cuidadores y familiares.

“En los últimos años, después del 2017, por razones que desconocemos ha habido una merma de querellas, no significa que no existan, es que posiblemente que haya habido reducción de población, haya habido personas que no hayan podido acercarse a la oficina...diversas razones que todavía estamos estudiando para atender porque sabemos que la necesidad existe y que existe el discrimen y la falta de acceso a las personas con impedimentos que simplemente hay que encontrar una forma más efectiva para que se puedan atender”, sostuvo el licenciado.

La entidad llevó a cabo una actividad de orientación con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ( Suministrada )

Los empleados de la DPI mostraron carteles informativos sobre los teléfonos a llamar y las direcciones de las oficinas de servicio, bajo la etiqueta #DIAIMP, haciendo referencia a ‘día importante’ y ‘día impedimentos’.

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en el 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3, con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con impedimentos en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.

“Nosotros, la Defensoría de las Personas con Impedimentos, somos la agencia del Gobierno que protege los derechos de la población con impedimentos físicos, mentales o sensoriales y atiende sus problemas, necesidades y reclamos”, señaló Corchado Méndez.

Las oficinas centrales del DPI están localizadas en la torre sur del Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella (Minillas), en Santurce y su teléfono es el (787) 725-2333.

“Hay un documento fundamental en la labor que realizamos y es la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos, Ley 238 del 31 de agosto del 2004, que está contenida en este link:https://dpi.pr.gov/Programas/Pages/Carta-de-Derechos-de-las-Personas-con-Impedimentos-.aspx y que invitamos a todos interesados a examinar la misma y conocerla en detalle. Los derechos se convierten en realidad en la medida en que los reclamamos y los hacemos válidos. En esa labor, pueden contar con nosotros”, finalizó el funcionario.