En Puerto Rico se reportó el año pasado $8.1 millones en pérdidas por fraude, según reveló el informe del Internet Crime Complaint Center (IC3) del Buró Federal de Investigaciones (FBI), en Puerto Rico lo que dio base para la creación de una campaña educativa para detectar los que son creados con inteligencia artificial.

Entre los casos que afectaron a personas de 60 años o más, se registraron 161 denuncias relacionadas con fraudes románticos y se identificaron siete casos vinculados al uso de inteligencia artificial (IA), que representaron pérdidas de $1.4 millones.

La inteligencia artificial permite a los estafadores hacerse pasar por otras personas de forma cada vez más convincente a través de herramientas como la clonación de voz y los deepfakes, que son imágenes, videos o audios creados o manipulados con IA para parecer reales.

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Ante el aumento de los esquemas de fraude que utilizan inteligencia artificial para crear engaños cada vez más convincentes, la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR), AARP Puerto Rico y la Policía de Puerto Rico lanzaron hoy una nueva campaña educativa dirigida a brindar a los adultos mayores herramientas para identificar posibles fraudes antes de compartir información personal o realizar una transacción.

Bajo el concepto “Puede ser una feca”, la iniciativa recurre al conocido término “feca” como sinónimo de mentira o engaño y lo adapta a una nueva realidad: hoy una voz, una imagen, un video o incluso una persona que parece real puede haber sido creada o manipulada mediante inteligencia artificial. La campaña busca llevar un mensaje de prevención sencillo y fácil de recordar, invitando a hacer una pausa y verificar cualquier situación sospechosa antes de actuar.

“La tecnología ha creado enormes oportunidades, pero también ha dado nuevas herramientas a quienes buscan cometer fraude. Ya no podemos depender únicamente de lo que vemos o escuchamos para saber si algo es real. Como decimos aquí, puede ser una feca, y hoy las fecas se ven y se escuchan más reales que nunca. Por eso queremos llevar un mensaje sencillo: antes de creer, compartir información personal o financiera o enviar dinero, detente y verifica”, expresó la licenciada Zoimé Álvarez Rubio, presidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico.

Como parte de la campaña, se desarrollaron piezas audiovisuales con personajes, escenarios y testimonios generados completamente con inteligencia artificial. Dichas piezas presentan situaciones cotidianas en las que el fraude puede parecer real, como una llamada que aparenta provenir de una institución financiera, una relación sentimental a través de un perfil falso o imágenes de supuestas causas y rescates utilizadas para solicitar dinero.

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Al final de cada demostración, se revela al público que las personas que acaba de ver nunca existieron. En cada escenario, el mensaje es el mismo: antes de creer, verifica.

“Los adultos mayores de hoy usan la tecnología para todo y recordemos que los estafadores se aprovechan de algo muy poderoso: nuestra confianza. Una llamada que parece venir de un familiar, una relación que comienza online o un video que provoca una respuesta emocional pueden sentirse muy reales. Ese momento de pausa antes de actuar puede ser clave para identificar un posible engaño y protegerse”, añadió José R. Acarón, director estatal de AARP Puerto Rico.

Mientras que, el superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, sostuvo que es imperante que la ciudadanía reporte cualquier intento o incidente de fraude para prevenir que sean víctimas.

“Los esquemas de fraude continúan evolucionando y las nuevas tecnologías están siendo utilizadas para cometer delitos de formas cada vez más sofisticadas. Desde la Policía de Puerto Rico continuamos fortaleciendo nuestros esfuerzos para investigar estos casos e identificar a quienes los cometen. La colaboración ciudadana es fundamental”, subrayó González Falcón.

“Puede ser una feca” se difundirá a través de las redes sociales de la Asociación de Bancos, de AARP Puerto Rico y de la Policía de Puerto Rico, así como en medios digitales, billboards, autobuses y vehículos de transporte de citas TransCita.