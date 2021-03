La prueba documental que el candidato a alcalde de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal, intenta sin éxito presentar durante el proceso judicial que se realiza para determinar si se debe o no hacer una nueva elección del voto adelantado y ausente en la capital, en esencia, establecen que los maletines que se evaluaron durante el escrutinio de la Unidad 77 solo contenían papeletas y no toda la información que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) requería.

Entre la información que no estaba disponible para que los funcionarios de colegio que trabajaron en el escrutinio general pudieran corroborar la procedencia de esos votos estaban las papeletas sobrantes inutilizadas, lista de votación con foto, lista de votación sin foto, sobre de papeletas dañadas, acta de incidencia de la Junta de Colegio, acta de escrutinio de colegio y acta de cuadre de papeleta.

Los documentos también dan cuenta de que los funcionarios de colegio no tuvieron acceso a la lista de electores cuyo voto aparecía en ese maletín, que había papeletas de votantes que emitieron su sufragio por correo que no tenían doblez o de que había una diferencia entre la cantidad de papeletas municipales presentes en los maletines con la cantidad de papeletas que indicaba el acta de escrutinio.

Por ejemplo, en un informe emitido el 5 de diciembre del precinto 3 de San Juan se detalló que “(en el) maletín solo se encontraron papeletas municipales que se contaron para un total de 665 papeletas. Acta de escrutinio indica 662 papeletas”.

La prueba documental fue entregada por Natal a Primera Hora ante comentarios que se han realizado de que la prueba que fue excluida para usarse en el juicio civil que se realiza el juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, no existía.

“Solamente en esas 17 actas, hay 5,327 papeletas municipales en maletines sin listado de electores, sin actas de incidencias, y sin documentación alguna que permita establecer su cadena de custodia, ni su procedencia”, explicó Natal.

Esta prueba no fue admitida en el proceso judicial, ya que la defensa de Natal, encabezada por el abogado Manuel Rodríguez Banchs, no la entregó al tribunal durante el tiempo que se le concedió.

Pese a que la defensa acudió a principios de esta semana al Tribunal de Apelaciones, un panel de jueces determinó que los documentos no serían admitidos.

En un aparte con la prensa, Natal insistió al tribunal que acepte la prueba documental.

Dijo que en impugnaciones realizadas en los municipios de Barranquitas y Maricao no se excluyó la evidencia, pese a que se coincidía con estos casos en que se presentó un listado de la prueba que se usaría y no así los documentos. El juez, sin embargo, acogió la presentación de prueba de Barranquitas y Maricao, no la de su caso.

“Así que evidentemente hay un trato desigual en ese particular”, indicó el exrepresentante.

El candidato del MVC señaló, además, que los documentos que tienen de prueba son públicos y “no representan sorpresa”.

Asimismo, Natal estableció que en las mociones que han radicado ante el tribunal para reclamar que les permitan usar los documentos estas actas de incidencias fueron incluidas.

“Yo creo que lo que hay que preguntar es por qué la CEE se opone a que se hagan públicos. Quizás puede ser, por ejemplo, que algunas de esas actas de incidencias las firman, como funcionarios del PNP (Partido Nuevo Progresista) personas que el presidente de la CEE, (Francisco Rosado Colomer), terminó nombrando como presidenta de JAVA. Puede ser eso, que quizás el presidente de la Comisión no quiere que el país vea que la persona que nombró a presidir JAVA era la abogada del PNP y funcionaria electoral del PNP durante el proceso de JAVA”, señaló sin indicar el nombre de la persona.

En su demanda civil, Natal alude a que se cometieron irregularidades en el evento electoral y que a causa de las mismas, Miguel Romero fue certificado como alcalde de San Juan.

Las irregularidades denunciadas por el candidato del MVC supuestamente ocurrieron en el proceso del conteo del voto ausente, por correo, adelantado y a domicilio. Alude a que hay unas 6,593 papeletas municipales que son ilegales y cuyos electores, cadena de custodia y procedencia son imposibles de determinar. Por ello, solicitó una nueva elección en la Unidad 77, donde se acumularon todos estos sufragios impugnados.

Cabe destacar que Natal ganó el proceso electoral con los votantes que acudieron a votar el día de los comicios, el pasado 3 de noviembre. Donde perdió fue en la adjudicación del voto adelantado, ausente, por correo y a domicilio, que ahora impugna.

Se espera que la vista en su fondo continúe mañana, jueves, y culmine el viernes. Sin embargo, el juez ha advertido que podría conceder más días de vistas al proceso.