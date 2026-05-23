El presunto líder de la organización criminal “La Familia Carolina” y otros dos arrestados durante un allanamiento realizado en una residencia del barrio Carruzo, del mencionado municipio, quedaron en libertad bajo fianza, confirmó la Policía este sábado.

En un informe de novedades, se explicó que al trío se le acusó de posesión de sustancias controladas y violación a la ley de armas.

Los detenidos fueron identificados por la Policía como Yonny Rodríguez Santos, de 34 años y residente del residencial Los Mirtos de Carolina, quien figura como presunto integrante de la organización criminal “La Familia Carolina”, así como José Abreu Rodríguez, alias “Papu” y Keysha Morales Santiago, de 28 años.

PUBLICIDAD

Ficha policiaca de Yonny Rodríguez Santos, de 34 años y residente del residencial Los Mirtos de Carolina, quien figura como presunto integrante de la organización criminal “La Familia Carolina”. ( Suministrada )

La jueza Annette Santiago, del Tribunal de Carolina, determinó causa para arresto y les señaló una fianza global de $14,000 mil por detenido. Los tres prestaron la suma.

“Estos fueron fichados y dejados en libertad. La vista preliminar quedó señalada para una fecha posterior”, dice el informe de la Policía.

Según se informó ayer, viernes, en la residencia allanada se ocupó un rifle calibre .223, una pistola Glock, otra pistola marca Springfield, cinco cargadores, 101 bolsitas con cocaína, dos copos con marihuana, 265 cápsulas de crack, $1,368 en efectivo, así como máscaras para cubrir el rostro.

Además, como parte de la investigación, se ocuparon dos automóviles los cuales fueron registrados mediante una orden del tribunal. En el automóvil marca Kia Rio, los agentes ocuparon, un rifle, un cargador, 41 municiones y $5,353 en efectivo. Mientras, que en un Toyota Camry, incautaron una una pistola Glock, dos cargadores y 12 balas, informó la Policía.

Por otro lado, la Policía informó ayer que hubo otro allanamiento en el residencial El Coral. Allí fue arrestado José Rolón Almodóvar, a quien se le ocupó tres copos de marihuana, dos bolsitas de marihuana, 45 cápsulas de crack, 23 bolsitas de cocaína, cinco pastillas y $455 en efectivo.

Este caso fue consultado con el fiscal Luis Carrau Lebrón, quien instruyó la radicación de cargo por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas.

La prueba se presentó ante la jueza Annette Santiago, del Tribunal de Carolina, quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $4,000, la cual no prestó. Fue ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.