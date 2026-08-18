La División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, publicó hoy las imágenes captadas en cámara de dos sospechosos de cometer un escalamiento en la empresa Mitor Corporation, el pasado 8 de agosto, para solictar la colaboración de la ciudadanía para el esclarecimiento del caso.

De acuerdo con la investigación realizada por la agente Rosiris Marrero, los hombres llegaron a las instalaciones de la empresa dedicada a la ingeniería, así como de transporte de pizarras electrónicas y señalizaciones de tránsito, apropiándose de un parachoques y unas luces de emergencia de un camión Freithliner M2 106, color blanco.

La propiedad hurtada fue valorados en aproximadamente $2,600.

Se hizo constar que durante el robo se captó al conductor de una camioneta color negro, que se acercó a los sospechosos para suministrar una herramienta.

Si posee información que conduzca a la identificación y arresto llame al CIC de Vega Baja al teléfono (787) 858-2666. También puede comunicarse a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico llamando al (787) 343-2020.