Cuatro individuos fueron arrestados anoche, mientras escalaban la escuela Doctor Santiago Veve Calzada, en Fajardo.

El arresto se produjo, luego de que los hombres fueran captados por las cámaras de seguridad de la escuela. Fotos de los hechos fueron suministradas a la prensa.

En un informe suministrado por la empresa a cargo de la vigilancia electrónica, Genesis Security, se indicó que la movida sospechosa “permitió activar los protocolos de seguridad y alertar de inmediato a la Policía de Puerto Rico, logrando el arresto de los individuos en la escena”.

De inmediato, no se precisaron los daños en el plantel escolar. Se informó que “personal de la escuela se encuentra realizando un inventario para determinar la magnitud de los daños y cualquier posible apropiación ilegal de equipo”.

El Cuerpo de Investigación Criminal de Fajardo está a cargo de la investigación.