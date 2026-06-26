Agentes de la División de Propiedad y Fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce investigan un escalamiento ocurrido en una joyería del casco urbano de Yauco y solicitaron la ayuda de la ciudadanía para identificar a los cuatro sospechosos.

Según informó la Policía, el robo ocurrió durante la madrugada del 23 de junio en la Joyería La Mia, ubicada en la esquina de las calles Comercio y Baldorioty.

Sospechosos escalamiento en Yauco. ( Suministrada )

La investigación preliminar establece que las cámaras de seguridad captaron el momento en que un vehículo Mitsubishi Mirage gris llegó al lugar. Del automóvil descendieron cuatro individuos, quienes rompieron un cristal lateral para entrar al negocio.

Una vez dentro, los sospechosos destrozaron cuatro mostradores y se apropiaron de varios relojes y una cantidad considerable de prendas de joyería antes de abandonar la escena.

Las autoridades estimaron que el valor de la propiedad robada y los daños ocasionados asciende a unos $3,000.

Sospechosos escalamiento en Yauco. ( Suministrada )

La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información que ayude a identificar o localizar a los sospechosos a comunicarse con la División de Propiedad del CIC de Ponce al (787) 284-4040, extensiones 1550, 1551 o 1553, o a la Línea Confidencial de la Policía al (787) 343-2020. La información será manejada de forma confidencial.