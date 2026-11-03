Queman torre de monitoreo de cámaras de seguridad en San Sebastián
Personal de la División de Explosivos de Aguadilla tiene a cargo la pesquisa.
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Un incendio malicioso fue reportado durante la madrugada de hoy, martes, en una de las torres de monitoreo de cámaras de seguridad situada en la intersección de las carretera PR-435 con la PR-433, del barrio Mirabales, frente al supermercado El Paraíso en San Sebastián.
Según el informe de novedades de la Policía, en circunstancias que se encuentran bajo investigación, alguien utilizóuna sustancia acelerante y provocó el incendio en una de las torres que pertenece al municipio de San Sebastián.
Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos extinguió las llamas.
No se reportaron personas heridas y los daños no han sido estimados.
El agente Geraldo Valentín adscrito al Distrito de San Sebastián, investigó preliminarmente y refirió el caso al agente Norberto Jiménez de la División de Explosivos Aguadilla.