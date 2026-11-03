Un incendio malicioso fue reportado durante la madrugada de hoy, martes, en una de las torres de monitoreo de cámaras de seguridad situada en la intersección de las carretera PR-435 con la PR-433, del barrio Mirabales, frente al supermercado El Paraíso en San Sebastián.

Según el informe de novedades de la Policía, en circunstancias que se encuentran bajo investigación, alguien utilizóuna sustancia acelerante y provocó el incendio en una de las torres que pertenece al municipio de San Sebastián.

Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos extinguió las llamas.

No se reportaron personas heridas y los daños no han sido estimados.

El agente Geraldo Valentín adscrito al Distrito de San Sebastián, investigó preliminarmente y refirió el caso al agente Norberto Jiménez de la División de Explosivos Aguadilla.