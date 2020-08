La querella sobre el hurto de una guagua utilizada para transportar personas que iban hoy, domingo, a ejercer su derecho al voto en las primarias, del estacionamiento de la escuela vocacional William Rivera Betancourt, en Canóvanas, resultó ser infundada.

Así lo indicó el comandante de área de Carolina, coronel Antonio López, quien indicó que se trató de un malentendido entre los movilizadores ya que uno de los choferes que llegó primero abordó la guagua y se movió de la escuela a pesar de que se le indicó que debía esperar en el estacionamiento porque entendió mal las instrucciones.

Una vez fue localizado regresó al lugar de encuentro con la guagua.

La querella fue radicada por Luis A. González, de la compañía Torres Bus Line Inc., que alegó que dejó estacionada la guagua marca Ford modelo 350 (color blanco del año 2005 y con tablilla 9646TE) estacionada en la escuela y poco antes de las 9:00 a.m. se percató de que no estaba.

Agentes de la División de Vehículos Hurtados de Carolina estuvieron a cargo de la pesquisa.