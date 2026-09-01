Un juez federal ha dictaminado que J.M. Smucker puede seguir adelante con la demanda contra Trader Joe’s por unos sándwiches congelados que, según Smucker, son demasiado similares a sus «Uncrustables».

Smucker demandó a Trader Joe’s ante un tribunal federal de Ohio el otoño pasado, alegando que Trader Joe’s había infringido sus derechos de marca al lanzar al mercado sándwiches congelados de mantequilla de cacahuete y mermelada con la misma forma redonda y los mismos bordes ondulados que los «Uncrustables».

La demanda alegaba además que Trader Joe’s presentaba su bocadillo de mantequilla de cacahuete y mermelada sin corteza en un envase cuyo color se parecía demasiado al de una caja de Uncrustables y que incluía una fotografía similar de un bocadillo al que le faltaba un trozo por un lado.

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En los documentos presentados ante el tribunal, Trader Joe’s afirmó que sus bocadillos congelados no son redondos, sino que tienen forma de «squircles», es decir, bocadillos cuadrados con esquinas redondeadas. La empresa señaló que el diseño ondulado es necesario para mantener el relleno dentro del bocadillo y que no se debería permitir que Smucker, con sede en Orrville (Ohio), lo monopolizara.

Trader Joe’s también ha señalado que el envase actual de los «Uncrustables» de Smucker’s, que no se introdujo hasta 2024, no goza de suficiente notoriedad como para cumplir los requisitos de una demanda federal por dilución de marca registrada.

«Smucker se pasa de la raya. El aspecto de sus bocadillos y su avatar de dibujos animados no son ni el «swoosh» de Nike ni los arcos dorados de McDonald’s», afirmó Trader Joe’s en un escrito judicial presentado en enero en el que solicitaba que se desestimara el caso.

Sin embargo, el juez federal de distrito John Adams dictaminó el viernes que Smucker había dedicado importantes recursos al desarrollo de los «Uncrustables» y a la protección de la marca durante los últimos 20 años. Adams señaló que los clientes han llegado a asociar las marcas registradas del diseño de los «Uncrustables» con la marca.

El juez también desestimó la solicitud de Trader Joe’s de trasladar el caso a California, donde tiene su sede y donde también se encuentra el proveedor externo de sus sándwiches congelados.

La agencia Associated Press dejó el lunes mensajes a Trader Joe’s y a Smucker’s solicitando comentarios.

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Smucker reclama una indemnización a Trader Joe’s. Además, solicita que un juez obligue a Trader Joe’s a entregar todos los productos y envases a Smucker para su destrucción.

Smucker presentó su demanda unos meses después de otro juicio por marcas registradas que acaparó la atención de los medios. En mayo de 2025, el fabricante de aperitivos Mondelez International demandó a la cadena de supermercados Aldi, alegando que el envase de las galletas y las crackers de la marca propia de Aldi «copia descaradamente» productos de Mondelez como Chips Ahoy, Wheat Thins y Oreos.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.