El Departamento de Justicia anunció que este miércoles realiza una “fuerte ofensiva” contra el maltrato de menores y el abuso sexual.

Se trata de una radicación de 41 cargos criminales contra 13 personas, tras investigaciones realizadas por las fiscalías de Aibonito, Arecibo y Bayamón.

En un comunicado de prensa, la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, detalló que los casos son por delitos de agresión sexual, actos lascivos, maltrato a menores y negligencia.

Se informó que una vez concluyan los procesos de formulación de cargos, se darían a conocer más detalles de estos procesos judiciales que se realizan.