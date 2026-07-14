La fiscal Sigrid Nazario le radicó ayer cargos a Osvaldo M. González Ibarra de 27 años, por notificar falsamente de una apropiación ilegal de un vehículo de motor con el fin de liberarse de los pagos de las mensualidades; suministrar información falsa sobre una apropiación ilegal e incendio de un vehículo de motor con el fin de defraudar a la compañía aseguradora y ofrecer una declaración falsa sobre un delito.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el 30 de marzo, cuando el acusado ofreció información falsa un investigador de la División de Vehículos Hurtados de Aguadilla, al denunciar que había sido víctima del delito de apropiación ilegal de su guagua marca Dodge Ram 1500 Rebel, color rojo y del año 2019.

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Osvaldo M. González Ibarra, enfrenta cargos tras ofrecer información falsa sobre el hurto de su guagua. ( Suministrada por la Policía )

Además, declaró que había dejado el vehículo estacionado en horas tempranas de la noche, en las inmediaciones del centro comercial Aguadilla Mall.

Posteriormente, a eso de las 10:30 de la noche, notificó a la Policía que su vehículo se encontraba incendiado en la carretera PR-459 del barrio Camaseyes en Aguadilla.

La juez Sandra I. Segarra, del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $9,000, la cual fue diferida a través del Programa de Servicios con Antelación al Juicio.

La vista preliminar fue señalada para el 21 de agosto.

La investigación estuvo a cargo del agente Reinaldo Villanueva Morales, bajo la supervisión de la teniente Ruth Grajales Hernández, directora auxiliar de la División de Vehículos Hurtados de Aguadilla.