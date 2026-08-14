La División de Delitos Económicos presentó hoy cinco cargos contra José Manuel Chinea Reverón, de 43 años, dueño de Agrocentro Sabana Seca, en Toa Baja, por posesión de una sustancia controlada conocida comúnmente como anestesia para caballos y por venta ilegal de medicamentos, informó la La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

La fiscal Teresita del Rosario Morales Arteaga, adscrita a la División de Delitos Económicos, formuló un cargo por violación a las Leyes de Sustancias Controladas de Puerto Rico, y cuatro cargos por violación a la Ley de Farmacia de Puerto Rico.

Según la investigación, los hallazgos surgieron como resultado de una visita de inspección del Departamento de Salud al negocio, donde se encontraron medicamentos para uso humano, así como medicamentos veterinarios, para los cuales el negocio no contaba con los permisos necesarios para su venta.

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También se encontraron medicamentos expirados y otros fuera de sus empaques originales.

En el mostrador había un frasco de xilacina, una sustancia controlada y conocida comúnmente como anestesia para caballos.

Este producto fue fabricado por un laboratorio en Argentina que no cuenta con distribuidor en Estados Unidos ni Puerto Rico y fue importado ilegalmente a la isla.

“La venta y distribución de medicamentos está sujeta a estrictos controles dirigidos a proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos. Mantener sustancias controladas o medicamentos para la venta sin cumplir con los requisitos establecidos por ley representa un riesgo que no podemos pasar por alto. El Departamento de Justicia continuará trabajando junto al Departamento de Salud para investigar y procesar a quienes incumplan estas disposiciones y pongan en riesgo la salud pública”, expresó la secretaria de Justicia.

La jueza Miriam Stefan Acta, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, encontró causa para arresto por todos los cargos presentados y le impuso una fianza de $5,000.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 27 de agosto.

La investigación estuvo a cargo del inspector Francisco Javier Soto Alicea, adscrito a la División de Sustancias Controladas del Departamento de Salud.