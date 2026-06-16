Ocho cargos por apropiación ilegal agravada, seis por el uso, posesión y traspaso fraudulento de tarjetas con bandas electrónicas y seis por apropiación ilegal de identidad, fueron radicados ayer a Génesis M. Seguí Soto de 33 años y residente en Aguadilla y Alexander Lugo Báez de 34 años y vecino de Añasco.

La investigación estableció que el 24 de octubre de 2025, en el testaurante Belo Horizonte en Rincón, se apropiaron ilegalmente de la cartera de un ciudadano que contenía tarjetas de crédito, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Posteriormente, los imputados fueron al centro comercial Mayagüez Mall, donde realizaron compras en varias tiendas utilizando las tarjetas de crédito hurtadas.

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Las transacciones fraudulentas ascendieron aproximadamente a los $20,000.

La fiscal Vanessa V. Rivera Morales presentó la prueba ante el juez Luis O. Padilla Galliano, del Tribunal de Mayagüez, quien determinó causa para arresto contra ambos y les impuso una fianza global de $60,000.

La fianza la prestaron a través de un fiador privado y quedaron en libertad hasta la vista preliminar que fue señalada para el 6 julio.

La agente Michelle Santiago Pellot, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, estuvo a cargo de la pesquisa.