Cargos por agresión sexual, actos lascivos y maltrato de menores se radicaron ayer, lunes, por la fiscal Jenivette Bonilla Torres, contra Miguel A. Marrero Santana, de 40 años y residente de Toa Alta, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

De acuerdo con la investigación de la agene Bianca Vélez, adscrita a la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles de Utuado, los hechos ocurrieron para los años 2018 y 2021, cuando el imputado cometió delitos contra una menor de edad.

Miguel A. Marrero Santana, enfrenta cargos por agresión sexual, actos lascivos y maltrato de menores contra una niña. ( Suministrada por la Policía )

La prueba fue presentada ante el juez Francisco Ortiz Caraballo, del Tribunal de Utuado, quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $30,000, la cual prestó mediante fiador privado, quedando bajo el Programa de Supervisión Electrónica con un grillete.

La vista preliminar fue pautada para el 9 de diciembre de 2026.