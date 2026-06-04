( Suministrada por la Policía )

Cargos por maltrato a persona de edad avanzada fueron radicados ayer, miércoles, contra Gabriel A. Ramos Alers, de 30 años y residente de San Sebastián.

Los hechos ocurrieron el 2 de abril, en el estacionamiento de la gasolinera Texaco, ubicada en la carretera PR-119, en Camuy, donde se alega que Ramos Alers empujó a un adulto mayor de 81 años, provocando que cayera al suelo y sufriera laceraciones en el área de rostro, por lo que requirió asistencia médica y que le tomaran varios puntos de sutura.

No se indicó el motivo de la agresión.

El agente Luis Abreu Méndez, adscrito a la División de Delitos contra la Propiedad de Arecibo, supervisado por el sargento Ángel A. Pérez Rosario, consultó el caso con el fiscal Luis Martínez Cestero, quien radicó el cargo antes mencionado.

La jueza Alba Calderón Cestero, del Tribunal de Arecibo, determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $5,000, la cual prestó, quedando en libertad bajo el Programa de Supervisión Electrónica.

El imputado estaba en probatoria federal, por lo que se realizaron las gestiones para su revocación.

La vista preliminar quedó pautada para el 12 de junio.