Cargos por maltrato (art.3.1) al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica, fueron radicados ayer, domingo, a Christian O. De La Rosa Ortiz, de 21 años y vecino de Toa Alta.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 25 de julio, durante un “baby shower” de unas amistades en común, en la calle Paraná, en Cupey, cuando al pasar cerca de ella, sin mediar palabra, le arrebató el teléfono celular de sus manos y lo lanzó al piso provocándole daños significativos.

Christian O. De La Rosa Ortiz, enfrenta un cargo por maltrato por violencia doméstica contra su expareja. ( Suministrada por la Policía )

Este caso se consultó con el fiscal de turno, quien radicó el cargo antes mencionado.

El juez Juan C. Portell, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $10,000, la cual no prestó siendo fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.