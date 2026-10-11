La jueza Sylvia Saldaña, del Tribunal de Guayama, determinó ayer causa para arresto por un cargo de maltrato mediante amenaza, de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, contra Iván García Román, de 38 años.

La investigación del agente Carlos López Díaz, de la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del CIC de Guayama, estableció que en la tarde del 9 de octubre el imputado comenzó una discusión con su esposa, por motivos no mencionados y la amenazó.

Estos hechos ocurrieron en dos ocasiones distintas y, durante uno de los incidentes, se encontraban presentes los dos hijos menores de edad de la pareja.

Iván García Román, enfrenta dos cargos por violencia doméstica mediante amenaza. ( Suministrada por la Policía )

La fiscal Dayana Rosario formuló el cargo antes mencionado.

García Román prestó la fianza de $60,000 y quedó en libertad hasta la vista preliminar señalada para el 20 de octubre.

Además, se expidió una orden de protección a favor de la perjudicada, con vigencia hasta el 10 de octubre de 2027.