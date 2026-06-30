Cargos por tentativa de asesinato en primer grado y portación y uso de armas blancas fueron radicados a Dominique Ayala Hogan, de 32 años y vecino de Loíza.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del 29 de junio, en la carretera PR-187 del sector Piñones, en Loíza, donde se alega que tras sostener una discusión con su padre, presuntamente aceleró una guagua Nissan Rogue SL del año 2020, e impactó a su padre, quien quedó atrapado entre dicho vehículo y una camioneta Ford F-150.

La víctima recibió asistencia de personal de Emergencias Médicas en el lugar y posteriormente fue transportada a una institución hospitalaria para recibir tratamiento. Su condición fue descrita como estable.

La fiscal Kristhia Méndez Márquez radicó cargos por violación a la Ley de Armas que incluye tentativa de asesinato en primer grado, amenaza y portación y uso de arma blanca, contra Dominique Ayala Hogan, de 32 años y residente en ese municipio. ( Suministrada )

Este caso se consultó con la fiscal Kristhia Méndez Márquez, quien radicó los cargos antes mencionados.

El juez Orlando Puldón Gómez, del Tribunal de Carolina, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $400,000, la cual no prestó siendo fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.