Radican cargos a hombre por presuntamente atropellar a su padre en Loíza
Fue encarcelado al no prestar la fianza.
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Cargos por tentativa de asesinato en primer grado y portación y uso de armas blancas fueron radicados a Dominique Ayala Hogan, de 32 años y vecino de Loíza.
Los hechos ocurrieron durante la mañana del 29 de junio, en la carretera PR-187 del sector Piñones, en Loíza, donde se alega que tras sostener una discusión con su padre, presuntamente aceleró una guagua Nissan Rogue SL del año 2020, e impactó a su padre, quien quedó atrapado entre dicho vehículo y una camioneta Ford F-150.
La víctima recibió asistencia de personal de Emergencias Médicas en el lugar y posteriormente fue transportada a una institución hospitalaria para recibir tratamiento. Su condición fue descrita como estable.
Este caso se consultó con la fiscal Kristhia Méndez Márquez, quien radicó los cargos antes mencionados.
El juez Orlando Puldón Gómez, del Tribunal de Carolina, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $400,000, la cual no prestó siendo fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.