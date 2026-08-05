La fiscal Johan Rosa radicacó cargos criminales contra Juan C. Quiles Tañón, de 44 años, por los delitos de robo, amenaza, apropiación ilegal de un arma de fuego, portación, transportación o uso de un arma de fuego sin licencia y disparar o apuntar un arma de fuego.

La jueza Carolina Guzmán, del Tribunal de Bayamón, luego de evaluar la prueba presentada determinó causa para arresto en todos los cargos y le señaló una fianza de $240,000, la cual no prestó.

Según la investigación realizada por la agente Wildanil Robles, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, el 15 de julio el sospechoso se acercó a las víctimas que se encontraban frente a su apartamento en el residencial Brisas de Bayamón y les preguntó de manera amenazante si posesían un arma de fuego.

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Juan C. Quiles Tañón, enfrenta cargos por robo de una pistola, amenaza y violación a la Ley de Armas. ( Suministrada por la Policía )

Acto seguido, les arrebató las llaves de su vehículo, el cual se encontraba estacionado en el lugar, lo abrió para apropiarse ilegalmente de un arma de fuego marca Taurus, calibre .40 y un cargador con 10 municiones.

Durante el incidente, agredió a una de las víctimas en el rostro y la cabeza, además de amenazarla de muerte.

El imputado fue fichado e ingresado en la Institución Correccional 705 del Complejo Correccional de Bayamón.