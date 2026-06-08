Radican cargos a hombre por romper puerta de expareja con una pesa
También enfrenta cargos por apropiación ilegal agravada.
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La jueza Arelys M. Ortiz, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto por maltrato agravado al amparo de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y apropiación ilegal agravada, a José Antonio Márquez Márquez, conocido como “Tony”, de 62 años.
Los hechos ocurrieron el 6 de junio, a las 11:00 p.m. en la zona metropolitana, cuando el imputado llegó hasta la residencia de su expareja, mientras ella dormía y le tocó la puerta, como no respondió cogió una pesa y golpeó el candado del portón, el cual abrió.
Una vez en el interior se inició un forcejeo entre ambos y él presuntamente le arrebató el teléfono celular a la mujer. Luego siguió hasta la cocina donde se apropió de una manguera y se fue del lugar, de acuerdo con la pesquisa del agente Yadiel Guadalupe.
Posteriormente, fue arrestado.
El imputado fue encarcelado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza de $40,000, hasta la vista preliminar.