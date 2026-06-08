La jueza Arelys M. Ortiz, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto por maltrato agravado al amparo de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y apropiación ilegal agravada, a José Antonio Márquez Márquez, conocido como “Tony”, de 62 años.

Los hechos ocurrieron el 6 de junio, a las 11:00 p.m. en la zona metropolitana, cuando el imputado llegó hasta la residencia de su expareja, mientras ella dormía y le tocó la puerta, como no respondió cogió una pesa y golpeó el candado del portón, el cual abrió.

Una vez en el interior se inició un forcejeo entre ambos y él presuntamente le arrebató el teléfono celular a la mujer. Luego siguió hasta la cocina donde se apropió de una manguera y se fue del lugar, de acuerdo con la pesquisa del agente Yadiel Guadalupe.

José A. Márquez Márquez, enfrenta cargos por violencia doméstica y apropiación ilegal agravada. ( Suministrada por la Policía )

Posteriormente, fue arrestado.

El imputado fue encarcelado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza de $40,000, hasta la vista preliminar.