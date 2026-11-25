( Suministrada por la Policía de Puerto Rico )

La jueza Catherine Marie Brunelle Curet, del Tribunal de Bayamón, determinó causa para arresto contra Ninoshka Santos Morales, de 32 años, por cargos de maltrato de menores agravado y negligencia, bajo la Ley 57 para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.

Según la investigación realizada por la agente Nélida Jiménez Sánchez, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del CIC de Bayamón, el 2 de julio del 2026 a eso de las 7:14 de la noche, se denunció a Santos Morales por presuntamente maltratar y agredir a uno de sus hijos, de 11 años, con las manos y una chancleta en diferentes partes del cuerpo dejándole marcas visibles.

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Posteriormente, la imputada salió de la residencia y los dejó solos sin supervisión de un adulto. Tras lo sucedido, los niños caminaron hasta una residencia cercana donde le brindaron ayuda y notificaron a las autoridades.

El Departamento de la Familia se unió a la pesquisa como exige el protocolo en estos casos.

El perjudicado y su hermano de 12 años fueron transportados en condición estable al Puerto Rico Children’s Hospital en Bayamón, para una evaluación médica.

El caso se consultó con el fiscal de turno, quien radicó los cargos antes mencionados.

La imputada no prestó la fianza de $90,000, siendo fichada e ingresada en el Centro de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón.

La vista preliminar quedó señalada para 8 de diciembre de 2026.