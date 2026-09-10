La jueza Beatriz Varela Ríos, del Tribunal de Carolina, determinó causa para arresto contra Ana Ventura Monegro, de 37 años y residente de Carolina, por un cargo de maltrato de menores.

Se alega que el 24 de febrero, en los predios de un plantel escolar en Carolina, Ventura Monegro intervino en una pelea entre estudiantes en el que estuvo involucrado su hijo y agredió a un menor.

Ana E. Ventura Monegro, enfrenta un cargo de maltrato de menores. ( Suministrada por la Policía )

El caso fue consultado con la fiscal Julibeth Figueroa, quien radicó el cargo.

La mujer prestó la fianza de $15,000 mediante un fiador privado y quedó en libertad bajo el Programa de Supervisión Electrónica con un grillete.

La investigación estuvo a cargo de la agente Elizabeth Rodríguez Cotto, bajo la supervisión del sargento Manuel Cruz, ambos adscritos a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del CIC de Carolina.