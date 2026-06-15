La fiscal Luciane Sánchez Serrano radicó hoy cargos por asesinato en primer grado, disparar un arma de fuego y disparar un arma de fuego en un lugar público contra Carmen Alicia Rodríguez Colón de 45 años, por el crimen de su expareja ocurrido en la madrugada del 1 de marzo, frente a su residencia en la barriada Ensanche, en Morovis.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) Carlos Vélez, informó que el juez Rafael Lugo Morales, le señaló una fianza de $150,000.

Su exesposo, con quien mantuvo una relación de 30 años, fue identificado como Pedro Cruz Santiago, alias Pito, de 44 años y quien poseía expediente criminal por violencia doméstica en el 2018. Este caso se desestimó presuntamente por falta de interés de la víctima.

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Cruz Santiago murió mientras era transportado al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.

La mujer apodada Mota, quien poseía licencia de portación de armas de fuego, alegó que fue víctima de un patrón de violencia doméstica y amenazas.

Su familia acudió al tribunal para darle apoyo a la imputada, que fue representada por el licenciado Juan Ojeda Arnau.

La investigación la realizó el agente Edwin Calderón Torres, adscrito a la División de Homicidios.

La vista preliminar fue señalada para el 30 de junio. La imputada será ingresada en prisión.