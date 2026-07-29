Agentes de la División de Robos del CIC de San Juan, realizaron una investigación que culminó con la radicación de cargos por robo agravado y portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia, a Jeidy L. Rivera Falú, de 26 años y vecina de Cataño.

La investigación del agente William A. Castro Forastieri tuvo estableció, que el 15 de mayo, la imputada actuando en común y mutuo acuerdo con otra persona, cometió un robo a mano armada en la gasolinera Sunoco de la calle Quisqueya, en Santurce, apropiándose de alrededor de $8,300 en efectivo.

También se llevaron cajas de cigarrillos y propiedad adicional que se encontraba en el lugar.

La Fiscalía de San Juan le radicó cargos Jeidy L. Rivera Falú, por un robo a una gasolinera en Santurce. ( Suministrada por la Policía )

La jueza Dayra Zoet Infante Bosques, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $12,000 la cual no prestó.

Rivera Falú fue fichada e ingresada en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón hasta la vista preliminar.