La jueza Alba I. Calderón Cestero, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, determinó causa para arresto por cargos de maltrato, maltrato agravado y colocación de trampas para capturar animales al amparo de la “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales”, a José Manuel Rodríguez Vélez, alias El Power, de 62 años.

Los hechos se remontan al 26 de enero, en Arecibo, cuando el imputado, presuntamente introdujo un gato color amarillo, en una jaula tipo trampa y la sumergió en una piscina con agua, provocando la muerte del animal por ahogamiento.

José M. Rodríguez Vélez, enfrenta cargos por maltrato de animales, tras ahogar un gato. ( Suministrada por la Policía )

No se precisó a quien pertenecía el gato.

El fiscal Ismael J. Ortiz Roldán, estuvo a cargo de la radicación de los cargos y la investigación estuvo a cargo del agente Joel A. Vidot Soto, de la Unidad de Protección de Animales de Arecibo.

Rodríguez Vélez, quedó en libertad al prestar una fianza de $20,000.

La vista preliminar fue señalada para el 6 de marzo.