La jueza Miriam Stefan Acta, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto por cargos de maltrato a personas de edad avanzada a Luis R. Sosa Gierbolini, de 44 años y vecino de Bayamón.

Los hechos por los que se le acusa se reportaron el el 31 de mayo a las 2:57 de la madrugada, en la calle Recinto Sur, frente al restaurante Raíces, en San Juan.

De acuerdo con la investigación de la agente Ana Lisboa, el imputado -quien según la Policía es taxista- presumtamente discutió con un hombre de 63 años, por razones no revelados y le propinó un puño en el rostro, este cayó al pavimento donde se golpeó la parte posterior de la cabeza perdiendo conocimiento por un lapso corto de tiempo.

Luis R. Sosa Gierbolini, enfrenta un cargo por maltratar a un adulto mayor a quien se alega agredió. ( Suministrada por la Policía )

El sexagenario además sufrió una laceración en el codo izquierdo.

El perjudicado recibió asistencia médica en un hospital. No se reveló la condición.

El imputado prestó la fianza de $10,000 y quedó en libertad hasta la vista preliminar.