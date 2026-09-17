La jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, determinó ayer causa para arresto, contra José J. Rodríguez Contreras, de 37 años, por cargos de comercio ilegal de vehículos y piezas, fabricación, distribución y uso de municiones y portación do uso de arma de fuego sin licencia.

De acuerdo con la investigación, en la tarde del 15 de septiembre, el inspector Wilberto Soto, adscrito a la Unidad Motorizada de la Policía Municipal de San Juan, se encontraba transitando por la marginal de la avenida Román Baldorioty de Castro, intersección con la avenida Roberto H. Todd, cuando intervino detuvo un vehículo.

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José J. Rodríguez Contreras, enfrenta cargos tras ser arrestado manejando un vehículo hurtado. ( Suministrada por la Policía )

El Mini Cooper, color rojo, año 2018 y con tablilla IYS-491, figuraba hurtado del área de Fajardo, por lo que su condictor fue detenido.

En el interior del auto se ocupó una pistola Glock, modelo 21, y calibre .45, dos abastecedores, municiones calibre .45, cinco envases cilíndricos con cannabis medicinal y $815 en efectivo.

El agente Luis A. Negrón, de la División de Vehículos Hurtados de San Juan consultó el caso ante el fiscal Juan Mencacci quien formuló por los cargos antes mencionados.

El imputado prestó la fianza de $21,000, mediante fiador privado.