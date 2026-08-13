( Suministrada por la Policía )

La jueza Geisa Marrero Martínez, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, determinó causa para arresto por cargos por posesión y distribución de sustancias controladas y parafernalia y usurpación, a Jan Carlos Ayuso Andino, de 23 años.

El imputado quedó en libertad tras prestar una fianza de $5,000 hasta la vista preliminar.

Los agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de Carolina, intervinieron con Ayuso Andino en el residencial El Coral, en Carolina, luego que presuntamente realizó transacciones compatibles con la venta de sustancias controladas y entró a un apartamento no habitado sin autorización.

A este se le ocupó $68 en efectivo, un teléfono celular, audífonos, unas llaves, cocaína, crack, marihuana y fentanilo, que estaban divididas en dos bolsas y dos envases de cocaína y crack, lanzados al suelo al momento del arresto, junto con una bolsita con marihuana, y hojas para enrolar, que guardaba en su abrigo.

Además, a plena vista en la cocina del apartamento se ocupó 28 bolsitas y 23 copos con marihuana, 153 cápsulas con crack, nueve envolturas con fentanilo, diez pastillas rosas, 108 bolsitas con cocaína y parafernalia.

Jan Carlos Ayuso Andino, enfrenta cargos por posesión y distribución de sustancias controladas y parafernalia y usurpación. ( Suministrada por la Policía )

Este caso se consultó con la fiscal Kristia Méndez, quien radicó los cargos.