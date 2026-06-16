La jueza Arelys Ortiz, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto contra Yamil E. González, de 18 años, por un cargo de maltrato agravado al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica.

El 15 de junio, a las 6:47 de la madrugada, se arrestó al imputado tras presuntamente empujar y agredir con los puños en la cabeza, y diferentes partes del cuerpo, a su pareja, que se encuentra en su séptimo mes de embarazo.

En el informe de novedades de la oficina de prensa de la Policía, no se indicó la condición de la perjudicada.

A Yamil E. González, se le radicó un cargo por maltrato agravado a su pareja embarazada. ( Suministrada por la Policía )

El imputado no prestó la fianza de $250,000, siendo fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón hasta la vista preliminar.