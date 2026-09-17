La jueza Beatriz Varela Ríos, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, determinó causa para arresto por un cargo de actos lascivos contra George Enchautegui Ramos, de 63 años y residente de San Juan.

George Enchautegui Ramos, enfrenta un cargo por actos lascivos. ( Suministrada por la Policía )

Según la investigación de la División de Delitos Sexuales del CIC de Carolina, los hechos ocurrieron el 25 de noviembre de 2025 en el hospital de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) de Carolina, cuando presuntamente Enchautegui Ramos, valiéndose de sus funciones profesionales, cometió actos lascivos contra una paciente mientras le realizaba un estudio médico.

El cargo fue formulado por la fiscal Ana Cruz Oliver.

El imputado quedó en libertad bajo el Programa de Supervisión Electrónica con un grillete al prestar la fianza de $3,000.