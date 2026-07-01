Agentes adscritos al CIC de Bayamón, realizaron una investigación que culminó en la radicación de cargos, por parte de la fiscalía por cargos de agresión grave y portación y uso de arma blanca a Elsa “Nely” Menéndez Centeno, de 48 años y vecina de Toa Baja.

Según la investigación realizada por el agente Gamalier Soto Cordero, los hechos ocurrieron el 27 de junio, a eso de las 4:25 de la tarde, mientras el agente Fernando Colón Trinidad, negociador de la Policía de Puerto Rico, se encontraba en una intervención relacionada a una paciente mental agresiva en la calle Paseo Arpa de la urbanización Levittown Lakes, en Toa Baja.

La Fiscalía de Bayamón radicó cargos por agresión grave, amenaza y portación de un arma blanca contra la mujer, identificada como Elsa Menéndez Centeno, alias “Nely”, de 48 años y residente en la calle Paseo Arpa de la mencionada urbanización. ( Suministrada )

La imputada, Menéndez Centeno, se encontraba en el área de la ventana de su residencia dialogando con el negociador cuando presuntamente le lanzó de manera brusca un cuchillo en dirección al agente impactándolo en el rostro y ocasionándole una herida en la barbilla donde le tomaron siete puntos de sutura.

La jueza Miraim M. Srefan Acta, del Tribunal de Bayamón, determinó causa probable para arresto y le señaló una fianza de $200,000 la cual no prestó, siendo fichada e ingresada en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón.