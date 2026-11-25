Policías adscritos al distrito de Dorado, realizaron una investigación que culminó en la radicación de cargos por parte de la Fiscalía por uso y portación de arma blanca (art.6.06) de la Ley de Armas, a Salieris Santana Marzán, apodada “Goldi”, de 23 años y residente en Vega Alta.

A Sarielis Santana Marzán, se le radicó un cargo por portación y uso de un arma blanca. ( Suministrada por la Policía )

Según la investigación realizada, el 23 de noviembre de 2026, a las 10:30 de la noche, se reportó una agresión en la entrada principal de la urbanización Los Prados Norte, en Dorado, donde alegadamente la imputada, portando un cuchillo en una mano, le manifestó al perjudicado palabras amenazantes e intimidantes, por razones no reveladas, que le hicieron sentir temor por su vida.

Este caso se consultó con el fiscal de turno, quien instruyó la radicación de los cargos antes mencionados.

La prueba se presentó ante el juez Juan G. Portell Maldonado, del Tribunal de Bayamón, quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $8,500, la cual prestó siendo fichada y dejada en libertad hasta la vista preliminar.