La jueza Jenny Malavé Núñez, del Tribunal de Aibonito, determinó causa para arresto Adarielys Camilo Cumba de 20 años, por cargos por imprudencia o negligencia al conducir un vehículo de motor, manejar de bajo los efectos de bebidas embriagantes, causar grave daño corporal a un ser humano y por ocasionar la muerte a una persona.

La pesquisa reveló que el 5 de abril, a las 12:35 de la madrugada, la imputada transitaba en estado de embriaguez y a una velocidad mayor que la permitida, por la avenida José Zayas Green, sector La Vega, en Barranquitas, cuando se salió de la vía de rodaje e impactó dos camioneta marca Ford F-150 estacionadas frente a un negocio.

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Acto seguido, impactó cuatro peatones que se encontraban en el área de paseo de emergencia los cuales resultaron heridos. Posteriormente, William Avilés Ortiz, de 46 años, falleció en una institución hospitalaria mientras recibía asistencia médica a consecuencia de los traumas sufridos.

Adarielys Camilo Cumba, enfrenta cargos por imprudencia o negligencia al conducir un vehículo de motor, manejar de bajo los efectos de bebidas embriagantes, causar grave daño corporal y por ocasionar la muerte a una persona. ( Suministrada por la Policía )

El agente Jonathan Diaz, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras, consultó el caso con los fiscales Luis Rosario y Yolanda Rodríguez.

La imputada prestó la fianza de $101,000 mediante un fiador privado, quedando en libertad bajo el Programa de Supervisión Electrónica con un grillete.

La vista preliminar quedó señalada para el 30 de octubre.