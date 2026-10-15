Dos hombres enfrentan cargos criminales por presunta posesión de sustancias controladas con intención de distribuir, luego de que agentes ocuparan cocaína, heroína y fentanilo durante un allanamiento en una propiedad del camino Pedro Martínez, en Trujillo Alto.

La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, informó este miércoles que la Fiscalía de Carolina presentó cargos contra Jorkelly Arnaldo González, de 31 años, y Rafael Miranda Cruz, de 42.

Según la investigación, los agentes de la Policía de Puerto Rico diligenciaron la orden de allanamiento el martes, 13 de octubre. Durante la intervención, ocuparon un dron azul que, de acuerdo con el comunicado oficial, contenía entre dos y tres pies de cocaína. Además, incautaron 1,555 bolsitas adicionales de esa sustancia, así como heroína y fentanilo.

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El informe no especificó el peso total de las sustancias ocupadas.

El fiscal Juan Domínguez Villegas, de la Fiscalía de Carolina, presentó cargos contra ambos hombres por posesión de sustancias controladas con intención de distribuir y posesión de parafernalia, en violación de los artículos 401 y 412 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, respectivamente.

La jueza Beatriz Verela Ríos, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, determinó causa para arresto por todos los cargos presentados y fijó una fianza global de $20,000 para cada imputado.

La vista preliminar quedó señalada para el próximo 28 de octubre.

La investigación estuvo a cargo del agente Andrés Espinal Torres, de la Policía de Puerto Rico.

Los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de duda razonable en un proceso judicial.