Dos mujeres y un hombre enfrentan cargos por apropiación ilegal grave tras una investigación relacionada con el presunto hurto de mercancía valorada en $2,022.46 en la tienda Walmart Supercenter de Hatillo.

Los cargos fueron radicados durante la tarde de este miércoles en el Tribunal de Arecibo, luego de una investigación realizada por la Policía Municipal de Hatillo en coordinación con el Departamento de Justicia.

Según la información suministrada por las autoridades, los hechos ocurrieron el 25 de septiembre, cuando Larry Morales Cruz, de 42 años; Virmila Serrano Álvarez, de 41; y Loraine Núñez Mora, de 30, presuntamente se apropiaron ilegalmente de mercancía del establecimiento comercial. Los tres son residentes de Arecibo.

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Larry Morales Cruz, de 42 años. ( Suministrada )

Virmila Serrano Álvarez, de 41 años. ( Suministrada )

Loraine Núñez Mora, de 30 años. ( Suministrada )

El policía municipal Kevin Aguilar Reyes estuvo a cargo de la investigación y consultó el caso con la fiscal Yolanda Pitino, quien ordenó la ocupación de un automóvil Toyota Corolla del año 1991 y la radicación de los cargos correspondientes.

La prueba fue presentada ante el juez Rafael Lugo Morales, del Tribunal de Arecibo, quien determinó causa para arresto contra las tres personas.

A Morales Cruz se le impuso una fianza de $5,000, que no prestó, por lo que fue ingresado en la Institución Correccional de Bayamón.

Por su parte, Serrano Álvarez quedó sujeta a una fianza de $10,000, mientras que a Núñez Mora se le impuso una de $5,000. Ambas prestaron las fianzas correspondientes.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 28 de octubre.

Los cargos están sujetos al proceso judicial correspondiente y los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.