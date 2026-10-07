La Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia radicaron siete cargos graves y uno menos grave contra un hombre de 29 años, quien es señalado de apropiarse de una tarjeta ATH perteneciente a una compañera de trabajo y utilizarla para realizar múltiples transacciones.

El imputado fue identificado como William L. Alicea, residente de Arecibo. De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron los días 19 y 22 de febrero de 2026, cuando presuntamente se apropió de la tarjeta bancaria de su compañera y realizó compras, retiros de dinero en efectivo y adquirió varios giros en distintos comercios.

Según la Policía, la cantidad de dinero presuntamente apropiada asciende a $8,979.36.

PUBLICIDAD

William L. Alicea, residente de Arecibo. ( Suministrada )

La investigación estuvo a cargo del agente José Cabrera García, bajo la supervisión del sargento Ángel Pérez Rosario, ambos adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo.

El caso fue consultado con la fiscal Daysi Quintero Hernández, quien ordenó la radicación de tres cargos por apropiación ilegal grave, cuatro cargos por uso, posesión o traspaso fraudulento de tarjetas con bandas electrónicas y un cargo menos grave por apropiación ilegal.

La prueba fue presentada ante la jueza Alba Calderón Cestero, del Tribunal de Arecibo, quien determinó causa para arresto contra Alicea.

La magistrada le impuso una fianza de $35,000, la cual fue diferida por la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ).

La vista del caso quedó señalada para el 21 de octubre de 2026.