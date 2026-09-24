La Fiscalía de Carolina presentó hoy cargos criminales contra Yomarvin Morales Ayala, de 40 años, por agredir sexualmente y maltratar a una menor en el municipio de Trujillo Alto, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

Según la investigación, los delitos se cometieron entre octubre de 2020 y febrero de 2024, cuando la víctima tenía 10 años de edad. Durante ese periodo, Morales Ayala incurrió en actos de naturaleza sexual contra la menor. Además, la intimidó para evitar que revelara lo ocurrido.

“Continuamos dando pasos firmes para proteger a nuestros menores y atender con seriedad cada denuncia de maltrato o abuso. Ningún menor debe vivir con miedo ni sentirse desprotegido frente a una situación que atente contra su integridad. Detrás de cada investigación hay un niño o joven cuya seguridad, bienestar y dignidad son nuestra prioridad”, expresó la secretaria de Justicia.

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La fiscal Raiza Oliver Rodríguez, de la Unidad Especializada de la Fiscalía de Carolina, formuló 15 cargos contra el imputado por agresión sexual, actos lascivos y maltrato a menores, al amparo de los artículos 130(a), 131 y 133 del Código Penal de Puerto Rico; el Artículo 59(a) de la Ley Núm. 246-2011; y el Artículo 53(a) de la Ley Núm. 57-2023.

La jueza Rebecca Vera Ríos, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, encontró causa para arresto en los 15 cargos presentados por la Fiscalía y le impuso una fianza global de $1,125,000, la cual no prestó. El imputado fue ingresado a prisión.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 7 de octubre.

La investigación estuvo a cargo de la agente María de Lourdes Pagán, adscrita a la Unidad de Maltrato de Menores y Delitos Sexuales del CIC de Carolina.