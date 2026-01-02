El Departamento de Justicia, a través de la Fiscalía de Bayamón, radicó en la noche del jueves cargos contra Joel Pagán De León, alias Guatauva, por presuntamente apuñalar a su expareja, en su residencia en el sector Lomas García en el pueblo de Naranjito este pasado miércoles, 31 de diciembre de 2025, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

Las fiscales Angie E. Jiménez Cadena y Zuleika Colon Rodriguez, de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Maltrato de Menores y Delitos Sexuales, presentaron un total de 3 cargos contra el imputado por los delitos de tentativa de asesinato, escalamiento agravado, así como portación y uso de armas blancas.

La jueza del Tribunal de Bayamón, Ada Meléndez Juarbe, encontró causa en todos los cargos y le impuso una fianza de $450,000.00. La vista preliminar fue señalada para el próximo 14 de enero de 2026. La jueza además expidió una orden de protección a la mujer con vigencia de 2 años.

Según la investigación llevada a cabo por la agente de la Policía de Puerto Rico, Arlene Fernández Álvarez, Pagán De León habría cometido los hechos a eso de las 2:30 de la tarde, en el hogar de la mujer en Naranjito. La perjudicada se encontraba sola cuando de repente el hombre entró a su residencia sin autorización e intentó tener relaciones con ella. Cuando la mujer se niega y le pide que se vaya de su casa, el individuo inicia un forcejeo, apuñalando a la mujer en varias ocasiones en su área abdominal. La víctima fue socorrida por un vecino y al presente se encuentra en una institución hospitalaria recibiendo atención médica.

“La violencia doméstica no tiene cabida en nuestra sociedad y reiteramos nuestra política de cero tolerancia contra cualquier acto que atente contra el bienestar y la vida de la mujer. Desde el Departamento de Justicia actuamos con todo el rigor de la ley para proteger a las víctimas y garantizar que los agresores enfrenten las consecuencias de sus actos, y este caso lo demuestra”, expresó mediante declaraciones escritas la secretaria de Justicia, al destacar cómo el trabajo colaborativo entre el personal de la Fiscalía de Bayamón y la Policía de Puerto Rico permitió investigar y presentar los cargos en un corto periodo de tiempo.