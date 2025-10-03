La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres informó que esta noche se radicaron cargos contra Héctor Rafael Rivera Rivera, de 60 años, por la muerte de su madre Sonia Rivera Morales, de 82 años, en hecho ocurridos ayer en el pueblo de Toa Baja.

La fiscal Yarrelly Sánchez Courtney, de la Fiscalía de Bayamón, radicó cargos por violaciones al artículo 93(a) asesinato en primer grado del Código Penal, art. 6.06 (arma blanca) Ley de Armas y el art. 285 (destrucción de prueba).

Según la investigación del agente Iván Abraham Soberal, los hechos ocurrieron ayer, 1 de octubre de 2025 a la 1:45pm en la carretera 863, kilómetro 1, sector Rivera del barrio Pájaro en Toa Baja, cuando el hijo de 60 años dio muerte a su madre de 80 años mediante el uso de un machete. El teniente José Carrión, subdirector del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, reveló más temprano que durante la entrevista realizada por el investigador en la celda de la comandancia de área, Rivera “hizo admisiones aceptando que cometió los hechos”.

La jueza Carolina Guzmán Tejada determinó causa en todos los cargos y fijó una fianza de $1,500,000 por el Art. 93a, $500,000 por el Art. 6.06 y $500,000 por el artículo Art. 285, para una fianza global de $2.5 millones. La vista con antelación al juicio fue citada para el 8 octubre 2025 y la vista preliminar para el 15 octubre 2025 a las 9:00 a.m. El hombre fue ingresado en prisión al no prestar la fianza.