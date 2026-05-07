Cargos por escalamiento agravado y daños fueron radicados contra un individuo que alegadamente escaló el banco First Bank de la avenida 65 de Infantería en San Juan, el pasado 12 de febrero.

Se alega que Alex Mercado Figueroa, de 48 años, rompió uno de los cristales de la institución bancaria con una piedra, tras lo que ingresó al interior del edificio. Una vez adentro, según la Policía, el hombre intentó lograr acceso a la bóveda con el propósito e apropiarse del dinero en el interior de esta.

De la información suministrada no se desprende como el hombre habría intentado acceder a la bóveda.

Mercado Figueroa fue conducido ante la juez Arelys Ortiz, del Tribunal de San Juan, quien encontró causa para arresto y le impuso una fianza ascendente a $100 mil, la que no prestó, por lo que fue ingresado en la Cárcel de Guayama.

La vista preliminar fue señalada para el 20 de mayo, en el Tribunal de Bayamón. De la información tampoco se desprenden las razones por las que la vista se vería en Bayamón, a pesar que los hechos ocurrieron en San Juan.