Uno de los dos fugitivos buscados por el asesinato de un barbero en Arecibo, reportado el pasado 26 de abril, se entregó hoy a la Policía.

Se trata de Manuel Alejandro Soto, de 23 años y quien posee expediente criminal previo por violación a la Ley de Sustancias Controladas. Cumplía una sentencia en probatoria de cuatro años.

Según informó la oficial de prensa de la región policiaca de Arecibo, Elma Alvarado, a Primera Hora, el joven se entregó mediante un abogado a eso de las 11:30 a.m. en el Tribunal de Arecibo. Tras la detención, fue trasladado a la Comandancia de Arecibo.

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La jueza Mirna N. Solivan Plaud, del Tribunal de Arecibo, el 29 de abril, tres días después de los hechos, quien, luego de escuchar la prueba, determinó causa para arresto en ausencia contra Manuel Alejandro Soto, de 23 años, y contra Kalib Javier Rivera, de 19, ambos residentes de Arecibo. ( Suministrada )

Alvarado informó que se espera que a la 1:30 p.m. sea trasladado nuevamente al Tribunal para diligenciar la orden de arresto ante un juez.

Contra Soto pesaba una orden de arresto por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas.

El pasado martes la Policía había solicitado la cooperación ciudadana para dar con su paradero, así como de Kalib Javier Rivera, de 19 años. Ambos son vecinos de Arecibo.

La investigación policiaca en contra de los jóvenes, que incluyó el análisis de vídeos de cámaras de seguridad por parte del Centro de Recopilación, Análisis Y Diseminación de Inteligencia Criminal y ruedas de confrontación fotográfica, apuntó a que son los presuntos responsables de la muerte del barbero Carlos Louis Santiago Maestre, de 30 años y vecino de Utuado.

El barbero fue ultimado frente a un salón de belleza en la calle Delfín Olmos, en Arecibo, luego de una discusión con uno de los presentes en un bar en el que se encontraba.

Fue el pasado 29 de abril que se radicaron cargos en ausencia contra los jóvenes. La jueza Mirna N. Soliván Plaud, del Tribunal de Arecibo, expidió las órdenes de arresto con fianzas ascendentes a $4.5 millones.