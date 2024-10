La Fiscalía de Arecibo acudió hoy en alzada para la radicación de cargos criminales por posesión de sustancias controladas y violación a la Ley de Armas, contra Jonathan Rodríguez Ruiz, de 34 años, alias Sapo, quien fue arrestado el 18 de octubre en un allanamiento en el sector Ojo de Agua del barrio Los Caños, en Arecibo, como parte de la pesquisa sobre las recientes muertes por sobredosis de drogas.

El juez juez Élix A. Morales Cubero, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $75,000.00, la cual fue diferida por el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ). Será supervisado por el Programa de Supervisión Electrónica y se le colocó un grillete.

PUBLICIDAD

A Rodríguez Ruiz, quien presuntamente tenía a su cargo la confección de drogas que vendía la organización criminal de El Coto, los agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de Arecibo le ocuparon un laboratorio clandestino para procesar drogas con fentanilo.

El 19 de octubre, el juez Francisco Santiago López, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, determinó que no había causa para arresto, tras su abogado hacer unos planteamientos de derecho, que no pudieron ser refutados porque no había un fiscal en sala y quedó en libertad.

Jonathan O. Rodríguez Ruiz, fue acusado en alzada por violación a las leyes de Sustancias Controladas y Armas de Fuego. ( Suministrada Policía )

Este posee expediente criminal en jurisdicción federal por trasiego de drogas.

El mismo día, los agentes allanaron otro apartamento del residencial Manuel Zeno Gandía, donde buscaban a un hombre contra quien pesaba una orden de arresto federal y no lo encontraron. No obstante, se desarticuló un segundo laboratorio clandestino para procesar drogas con fentanilo, que pertenece a la organización criminal de El Coto.

En el lugar, fue arrestado Christopher Sánchez Villanueva, alias Yayo, de 22 años, tras ocupar una gran cantidad de sustancias controladas, entre las cuales se sospecha podría haber heroína mezclada con fentanilo, marihuana y cocaína.

El mismo juez determinó causa para arresto, por cargos de violación a la Ley de Sustancias Controladas, posesión de armas de fuego sin licencia, fabricación, distribución, posesión y uso de municiones y parafernalia, señalándole una fianza de $1 millón 450 mil la cual no prestó, por lo que fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón.

El Departamento de Justicia ha indicado que la investigación para determinar si Rodríguez Ruiz y Sánchez Villanueva participaron en la distribución de drogas sintéticas que provocaron la muerte de una docena personas en residenciales de Arecibo, continúa su curso por separado de estas acusaciones.